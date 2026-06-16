カーボベルデ代表のGKヴォジーニャが、歴史的な一戦の後に流した涙には、特別な意味があった。大会初出場のカーボベルデ代表は現地６月15日、北中米ワールドカップのグループステージ（H組）第１節でスペイン代表とアトランタ・スタジアムで対戦。優勝候補を相手に０−０のドローを演じ、貴重な勝点１を獲得した。歴史的ドローの立役者となったのが、40歳の守護神ヴォジーニャだ。好セーブを連発し、スペインの猛攻をシャッ