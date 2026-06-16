FIFAワールドカップ2026・グループH第1節が15日に行われ、サウジアラビア代表とウルグアイ代表が対戦した。3大会連続7回目のワールドカップ出場となるサウジアラビア。4月にエルベ・ルナール前監督の電撃解任に踏み切り、ヨルゴス・ドニス監督のもと短い準備期間で本大会に臨むこととなった。日本代表を含めてアジア勢はここまで無敗を維持しており、サウジアラビアも続くことができるだろうか。対するウルグアイは5大会連続15