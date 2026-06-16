16日8時46分、JPX日経インデックス400先物期近2026年9月限は前日清算値比235ポイント安の3万6130ポイントで寄り付いた。前日のJPX日経インデックス400の現物終値3万6241.36ポイントに対しては111.36ポイント安。 株探ニュース