16日の外国為替市場のドル円相場は午前9時時点で1ドル＝160円24銭前後と、前日午後5時時点に比べ13銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝185円74銭前後と9銭の小幅なユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース