中国メディアの観察者網は15日、「中東エネルギー危機の『アシスト』の下、中国では新車の3台に2台が新エネルギー車に」とする記事を掲載した。記事はまず、中国自動車流通協会乗用車市場情報連席分会（乗連分会）のまとめによると、1〜7日の乗用車市場におけるバッテリー式電気自動車（EV）やプラグインハイブリッド車（PHEV）など新エネルギー車（NEV）の小売販売台数が前年同期比8％増の15万2000台に達し、乗用車販売の総台数に