テレ東では、2026年７月２日(木)から「一緒にごはんをたべるだけ」（毎週木曜深夜24時～24時30分）を放送する。 原作は、大町テラスによる同名作(講談社／「コミック DAYS」所載)。不倫というセンシティブなテーマを通して人間の感情を描き、「良い悪いは別として気持ちが理解できる」「共感してしまう自分に戸惑う」といった声が寄せられるなど、多くの読者の心を揺さぶった作品だ。 料理講師として働く澤田