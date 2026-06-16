サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は１４日（日本時間１５日）、日本と同じＦ組の試合がメキシコのモンテレイで行われ、スウェーデンがチュニジアを５−１で破って勝ち点３を挙げた。同日にオランダと引き分けた日本が第２、３戦で対戦するライバル国の直接対決を、Ｗ杯の現地取材が今回で１２度目となるサッカージャーナリスト・石川聡さんがリポートする。スウェーデンがチュニジアに大勝した。北欧の強豪は