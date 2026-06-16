北海道旭川市は１５日、妻を殺害し旭山動物園の焼却炉で焼損したとして殺人と死体損壊の罪で起訴された同園職員（市職員）の鈴木達也被告（３３）を懲戒免職とした。鈴木被告は面会した市職員に「市や園のイメージを落としてしまい、申し訳ない」と謝罪したという。起訴状などによると、鈴木被告は３月３１日午後６時３０分頃〜同８時３５分頃、市内の自宅で妻（当時３３歳）を殺害した上、同９時３５分〜翌４月１日午前３時