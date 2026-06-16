ボートレース住之江の「ＭＢ選手会会長杯２０２６ダイスポジャンピーカップ」は１６日、準優勝戦が行われる。茅原悠紀（３８＝岡山）は１５日に行われた予選ラストとなる２日目８Ｒ、４コースから最内を突いて上位進出を狙うもターンマークに当たって失速した艇に進路をふさがれる大きな不利もあり６着。初日１、２着からの準優好枠取りを狙ったが、１１位での予選通過となった。準優は４号艇。「足自体は悪くない。もう１回