「毎日使えるバッグが欲しいけど、できればコスパも重視したい！」そんな人にぴったりなのが【ワークマン】のバッグシリーズ。今回は税込980円以下で手に入る、デイリー使いにおすすめのバッグをご紹介します。撥水加工の付いたものや持ち方を変えられるタイプなど、実用性の高さも魅力。通勤やお出かけなど幅広いシーンで活躍してくれそうな、コスパ優秀バッグをぜひチェックしてみて。 毎日頼れる撥水