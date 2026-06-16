飼い主さんが寝苦しくて朝目を覚ますと、そこにいたのは…。猫さんが見せた愛くるしい姿に胸キュン必至です！ 話題となっている投稿は、記事執筆時点で1.7万再生を突破。700件を超える高評価も寄せられており、大きな注目を集めました。 【動画：寝苦しくて目を覚ますと、愛猫が……甘えん坊すぎる『かわいい行動』】 寝苦しい朝、その正体は… Instagramアカウント「にゃーちゃん」に登場したのは、アメリカン