傍聴席には組員の姿が東京・練馬区の路上で男性を投げ飛ばしたとして暴行の罪に問われている住吉会幸平一家傘下の「與那嶺組」組長・与那嶺政年被告（50＝逮捕時）の公判が６月８日、東京地裁で開かれた。白の上下のスウェット姿で与那嶺被告が入廷すると、傍聴席にいた組員と思しき複数の男たちが起立。与那嶺被告に深々とお辞儀をした。証言台に立つ後ろ姿は、スウェットの上からも隆起した背筋が分かるほどガッシリとした体格で