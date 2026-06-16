猫のためにひんやりマットを敷いてみたけれど…？毎年恒例となった予想外の行動が反響を呼んでいます。 注目を浴びている投稿は記事執筆時点で47.7万回も表示され、2.2万いいねを記録。コメント欄には「猫ちゃんって感じ」「去年と同じすぎ」という声が届きました。 【写真：猫のために今年も『ひんやりマット』を出した結果…まさかの光景】 『夏の風物詩』となったまさかの光景 Xアカウント「すがこ」に投稿されたの