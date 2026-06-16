新型コロナウイルスのパンデミックと共に、急速に普及していったオンライン会議。ZoomやMicrosoft Teamsといったビデオ会議ツールがビジネスの場でも広く使われるようになりましたが、GIGAZINE読者は普段からオンライン会議を行っているのか、行っているならどんなツールを使っているのかを、年3回実施しているプレゼントアンケートで調査してみました。そもそも、普段オンライン会議を行っているか否かについて質問したところ、ユ