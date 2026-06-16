G7サミットの夕食会を兼ねた討議に臨む（右下から時計回りに）高市首相、EUのフォンデアライエン欧州委員長、トランプ米大統領、フランスのマクロン大統領、カナダのカーニー首相、イタリアのメローニ首相＝15日、フランス東部エビアン（共同）【エビアン共同】高市早苗首相は15日（日本時間16日）、先進7カ国首脳会議（G7サミット）で、中東情勢を受けG7による重要鉱物の共同備蓄構想を提案した。「重要鉱物をはじめとするサプ