3月、神奈川県鎌倉市議会で歴代議長や現職議員のネームプレートに387万円もの公金が費やされ、「議員の見え」「税金のムダ遣い」と批判を呼んでいる。だが、全国の地方議会ではもっとムダな支出を繰り返しているところも。野放図な公金のムダ支出を一挙暴露する！◆税金で支える「議員の見え」、公金のムダ支出を大公開！今や国会や地方議会でも、議員がお茶や水を飲みたいならセルフサービスが当たり前。ところが、千葉県議会