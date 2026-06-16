『MXグランプリ〜異端芸人決定戦〜』は、2026年に第2回大会の開催が決定し、再び注目を集めている。その記念すべき初代チャンピオンに輝いたのが、地下アイドルキャラ「いけあず」として強烈なインパクトを放った池城どんぐしさん（43歳）だ。一方で、国家資格である行政書士資格をもち、平日は行政書士事務所に週5日勤務し、実務には黙々と向き合っている。今回は、行政書士としての仕事と芸人としての表現活動、そのふたつをど