秋田県で15日、雷雲の発達により「ひょう」が降り、沖縄・那覇市では大雨で川が増水した。東京・大田区では雨の中で自転車の「傘差し運転」が相次ぎ、青切符の対象と知りながら時間がないことなどを理由に運転する人も見られた。ひょうや大雨で各地荒れた空模様に15日午後1時過ぎの秋田市で降っていたのは白い氷の塊「ひょう」。秋田県内では昼過ぎから雷雲が発達し、各地で荒れた空模様となった。朝から梅雨らしい天気となった15