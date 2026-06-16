『やけに静かだな…』嫌な予感がした飼い主さんがビションプーさんを探した結果…。まさかの方法でオヤツを手に入れようとするまさかの光景が話題になっているのです。 思わず笑顔になってしまう、想定外の光景は記事執筆時点で3万回を超えて表示されており、反響が寄せられることとなりました。 【写真：『やけに犬が静かだな』と様子を見に行った結果→なぜか『カメラの前』で…笑ってしまう『まさかの光景』】