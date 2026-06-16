パパさんがワンコの足を拭き終わった時に、「OK！」とおしりをポンポンしたら…？ワンコの反応に爆笑する人が続出し、投稿は記事執筆時点で18万1000回再生を突破。「可愛すぎる」「物言いたげな表情と動きがw」「レディだもんね」といった声が寄せられています。 【動画：犬の足を拭き終わった後、『OK！』とおしりをポンと叩いたら…人間の女の子のような『表情と動き』】 パパがワンコのおしりを叩いたら… YouTubeチャ