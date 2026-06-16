日本テレビ系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）は１６日、現地時間１３日と１４日の２日間にわたって行われた大相撲のパリ公演について報じた。番組では３１年ぶりにパリで開催されたことを紹介。力士らがファンと交流する姿や、会場のアコー・アリーナは満員御礼で大盛り上がりだったことを伝えた。火曜パーソナリティーを務めるお笑いトリオ「ハナコ」の岡部大は「相撲の魅力は海を越えて世界につたわり