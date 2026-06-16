人気アドベンチャーゲーム「街 〜運命の交差点〜」や「428 〜封鎖された渋谷で〜」の後継作として注目を集める新作ゲーム「シブヤスクランブルストーリーズ」の俳優降板騒動について、総監督を務めるイシイジロウ氏が15日、自身のSNSでコメントを発表した。同作は渋谷を舞台に繰り広げられる実写ノベルゲーム。イシイ氏監督、脚本家の北島行徳氏らが制作を進める。プロジェクトは2025年に「渋谷実写アドベンチャープロジェクト