◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＨ組サウジアラビア―ウルグアイ（１５日、マイアミ競技場）ＦＩＦＡランク１６位のウルグアイ代表は、初戦で同６１位のサウジアラビア代表と対戦。前半４１分にＤＦアムリに先制を許したが、後半３５分にＭ・アラウホがゴールを決めて同点に追いついた。前半のウルグアイは、格下相手に終始主導権を握り続け、決定機を多く作ったが、サウジアラビアの粘り強い守備によって、得点までは結び