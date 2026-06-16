メッツ・千賀滉大投手（３３）が１６日（日本時間１７日）の敵地・レッズ戦でメジャー復帰することが１５日（同１６日）、明らかになった。千賀は今季、開幕から先発ローテ入りするも、５登板で０勝４敗、防御率９・００。腰椎の炎症のため４月２７日（同２８日）から負傷者リスト（ＩＬ）に入った。メジャー復帰を目指して５月２２日（同２３日）からマイナーで３試合に登板したが、予定されていた９日（同１１日）の登板を右