元日向坂４８で女優の影山優佳（２５）が１５日、Ｗ杯取材の現地から日本初戦劇的引き分け後の様子を投稿し、反響を呼んだ。「大きな大きな意味のある勝ち点１日本の修正力と諦めない心。語り出したら明日になってしまいそう。なによりも会場の日本サポーターの応援が心の臓まで響いて来て、応援の力を最実感。全員サッカーです！！！絶対勝つよ！」とつづり、会場バックのショットや、得点に歓喜する姿などを公開した。「