定期預金を選ぶとき、5年定期のほうが1年定期より金利が高いことがあります。それなら長く預けたほうが得に見えますが、あえて1年定期を選ぶ人もいます。 理由は、金利だけでなく、使う予定や金利上昇への備え、途中解約のしやすさを考えているからです。定期預金は安全性が高い一方で、預ける期間中は資金を動かしにくくなります。大切なのは、金利の高さだけでなく、「いつ使うお金なのか」に合わせて期間を選ぶことです