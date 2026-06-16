新幹線を利用するとき、「グリーン車にするべきか、それとも自由席で十分か」と迷う人もいるでしょう。特に東京から新大阪までのように、移動時間が約2時間半の区間では、追加料金を払う価値があるのか気になるところです。 実際、グリーン車は普通車自由席より5000円以上高くなるケースもあります。しかし、その差額で得られる快適さは人によって大きく評価が分かれます。 そこで今回は、東京