映画『ボーン』シリーズのマット・デイモンが、ジェイソン・ボーン役の再演に前向きな姿勢を示している。米のインタビューで語った。 デイモンが最後に同役を演じたのは、2016年公開の『ジェイソン・ボーン』。同作から10年を迎えるなか、デイモンはシリーズの今後について尋ねられると、「僕たちはいつも、もう1本作れないかと考えています。みんな、この作品が大好きでしたから」とコメン