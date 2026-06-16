“キング・オブ・ポップ”マイケル・ジャクソンの生涯を描く映画『Michael／マイケル』で、マイケル役を務めたジャファー・ジャクソンと、幼少期のマイケルを演じたジュリアーノ・クルー・ヴァルディが来日。揃ってTHE RIVERの単独インタビューに応じた。 ジャファーは、マイケルの兄ジャーメイン・ジャクソンを父に持つ、マイケルの実の甥。本作が映画初出演にして初主演となる。劇中では