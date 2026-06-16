プロ野球の交流戦が終わり、ドラゴンズは7勝11敗に終わりました。 メ～テレ「ドデスカ！」火曜日にレギュラー出演している野球評論家の矢野燿大さんが、ドラゴンズの交流戦を総括。そしてセ・リーグでの巻き返しに向けて、思い切った打順を提案しました。 ドラゴンズは交流戦4連勝スタートで1人勝ちかと思われましたが、その後5連敗があり、結果は7勝11敗。 12球団中7位という結果に終