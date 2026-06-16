トヨタ、4年ぶり6度目のル・マン24時間制覇 第94回ル・マン24時間レース｜94th 24 Hours of Le Mans 35万105人の観衆が見守るなか、今年のル・マンは近年でも屈指の接戦、さらには先の読めない展開となり、ハイパーカークラスによる熱い戦いが繰り広げられた。その中でトヨタレーシングは伝統あるフランスでの一戦で通算6勝目を挙げた。マイク・コンウェイ選手、小林可夢偉選手、ニック・デ・フリ