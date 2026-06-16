食育推進の主な目標値と現状政府は16日、農林水産物や食品の輸出拡大策を議論する関係閣僚会議を官邸で開いた。販路開拓を加速するため、ジェトロと連携して専門人材を輸出先に配置するほか、民間投融資を活用して食品の供給力を引き上げる方針を確認した。政府は輸出額を2030年に5兆円に引き上げる目標を掲げており、首相や閣僚のトップセールスに加えて、現地の商流を熟知する人材による支援を通じて、さらなるてこ入れを図