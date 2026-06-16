パワハラで訴えられ発覚在宅勤務中に適正に業務を行わなかったなどとして、長野県は１５日、総務部の現地機関に勤務する男性主事（２９）を戒告の懲戒処分にした。県コンプライアンス・行政経営課によると、男性主事は昨年７月〜今年３月、体調不良を理由に５５日間の在宅勤務が認められたが、業務を行わず、具体的な勤務内容の報告を求められた際も「制度研究」などと虚偽の報告をした。また、昨年１０月以降、出勤した際に自