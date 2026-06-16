ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（54）が15日（日本時間16日）、本拠でのレイズ戦の試合前会見に臨み、大谷翔平投手（31）の次回登板に言及した。大谷は10日（同11日）のパイレーツ戦で投打同時出場し、投手としては6回2/3を4失点で勝敗は付かず、打者としては12号本塁打を放ち、5打数1安打2打点だった。翌11日（同12日）の同戦も打者としてスタメン出場も「左膝の炎症」のため、第5打席で代打を送られ、途中交代。12日（