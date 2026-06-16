歌舞伎界のプリンスとして活躍する夫の母は元トップアイドルの過去を持ち、その妻も元乃木坂46のアイドルという、華麗なるアイドルに縁のある家庭の実態が明かされた。【映像】トップアイドルの母と元アイドルの妻（家族写真あり）6月14日に放送された『新婚さんいらっしゃい！55周年特別企画 歌舞伎界のプリンス・中村橋之助×元乃木坂46・能條愛未が結婚！』は、番組55周年を記念した1時間スペシャルとして放送され、先月列