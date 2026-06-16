ちょっとした達成感で、気分を上向きにしたいときに、言葉のパズルはいかがでしょうか？ 普段なにげなく使っている日本語も、一文字抜けているだけで意外と悩んでしまうものです。今回は、趣味の時間や、旅先での心強い存在をテーマにした問題を用意しました。問題：□に入るひらがなは？マスの交差する部分に注目して、2つの□に入るひらがなを考えてみてください。文字のつながりは以下の通りです。・横の並び：か ＋ □ ＋ せ