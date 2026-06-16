タレントの森脇梨々夏さんは6月15日、自身のX（旧Twitter）を更新。ランチ先で俳優でタレントの二瓶有加さんと偶然居合わせたエピソードを公開しました。【写真】森脇梨々夏が明かした偶然の遭遇「仲良すぎるね笑笑」森脇さんは、二瓶さんの「友達とランチに行ったら、隣の席がたまたま森脇家族でしたwwwwナニコレwwwwww」というポストを引用。「ほんまに震えたナニコレ爆笑」とつづり、写真を1枚投稿しています。森脇さんと二瓶さ