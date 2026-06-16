中国では、太陽光発電や風力発電などの再生可能発電が、新たな時代の経済のけん引役として注目されている。同時に人工知能（AI）の活用も、これからの経済の躍進を実現するために欠かせないとされている。最近では両者の融合がとりわけ重視されている。そのような流れの中で、重要な役割の一端を担っているのが華為技術（ファーウェイ）だ。ファーウェイデジタルエネルギーのスマート太陽光発電製品部門の責任者である周涛氏は近頃