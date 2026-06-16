4モーター搭載の次期「M3」!?独BMWのハイパフォーマンスカー部門であるBMW Mは2026年6月12日、次世代の電動ハイパフォーマンスモデルのデザイン言語を示すコンセプトカー「Mコンセプト ノイエ・クラッセ」を世界初公開しました。同車は、フランスで開催された耐久レース「ル・マン24時間レース」の会場で披露されたモデルです。【画像】超カッコイイ！ これが新「4ドア“4WD”スポーツカー」です！ 画像で見る（39枚）BMW M