三菱の新型「“15人乗り”商用ワンボックス」がスゴイ！日本国内の商用ワンボックスカー市場は、長年にわたりトヨタ「ハイエース」が代名詞とも言える存在として君臨していますが、実は三菱も海外市場に向けて新型の商用バンを展開しています。そのモデルこそが、三菱が2026年2月6日にフィリピン市場に向けに発表した商用ワンボックスモデル、新型「Versa Van（ヴァーサバン）」です。【画像】超カッコイイ！ これが三菱の新型