４年に一度の大舞台で、アジアの両雄が対峙するか。韓国メディア『MHNスポーツ』は、「ワールドカップ史上初の“韓日戦”実現の可能性が浮上、ラウンド16で対決するシナリオが持ち上がった」と見出しを打ち、その過程をイメージした。「2026年のワールドカップは48か国体制に拡大され、決勝トーナメントではラウンド32が新たに導入された。各組の１位・２位と、成績の良い３位の８チームがトーナメントに進出する」グループ