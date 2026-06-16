現地６月15日、北中米Ｗ杯のグループＨ第１節で、ウルグアイ代表とサウジアラビア代表がマイアミ・スタジアムで対戦している。この試合を生中継する『DAZN』で、スタジアムで観戦するレジェンドの姿が映り込んだ。現役時代にはＷ杯の舞台でも活躍した元イタリア代表のロベルト・バッジョと、元ウルグアイ代表のディエゴ・フォルランだ。往年の名手の来場に、ファンも興奮。SNS上には次のような声が上がった。 「めっち