【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：51,671.03 △468.77（6/15）NASDAQ：26,683.94 △795.10（6/15） 1.概況 米国市場は主要3指数揃って大きく上昇しました。米国とイランが戦闘終結に向けた覚書に署名し、ホルムズ海峡の航行再開が見込まれることから、中東情勢を巡る警戒感が後退しました。イランの核問題についても今後の交渉がされることになります。これをうけて米国はリスクオン相場とな