閣議に臨む（左から）林総務相、木原官房長官、茂木外相＝16日午前、首相官邸政府は16日、性的少数者への理解を促す「LGBT理解増進法」に基づく初の基本計画を閣議決定した。学校や地域、職場などでの啓発推進や、相談体制の整備が柱。国がリーフレットや研修動画を作成し自治体に提供するほか、行政職員や教職員への研修の実施、スクールカウンセラーの活用など相談対応の充実を盛り込んだ。2023年の法施行から23日で3年。法