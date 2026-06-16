【北京共同】北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記は15日、中国の習近平国家主席に73歳の誕生日を祝うメッセージを送った。習氏が健康で「大きな成果」を得ることを祈願すると記した。北朝鮮メディアが16日報じた。習氏は8〜9日に訪朝し、金氏と戦略的連携を拡大する方針を確認。両首脳は中朝友好協力相互援助条約の締結から65年となる7月を関係強化の節目と位置付けている。