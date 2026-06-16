近年、若年層を中心に「メロい」という言葉が広がっている。従来の“胸きゅん”や“ギャップ萌え”と重なりながらも、その意味合いは必ずしも明確に定義されているわけではない。では、「メロい」とは何を指すのか。5月に発表された「LINEマンガ13周年！推しマンガ総選挙」の「最高にメロいキャラがいるマンガ BEST3選」に選出された3作品、『枯れた花に涙を』『作戦名は純情』『藤堂司の恋愛事情』のキャラクターをもとに、その