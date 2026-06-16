見上愛と上坂樹里がダブルヒロインのNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜金曜）第57話が16日に放送された。※以下ネタばれを含みます。情報番組「あさイチ」MC陣も朝ドラ受けした。あらすじは、結婚をしたくないと言い出した安（早坂美海）を巡り、安、宗一（上杉柊平）、りん（見上愛）、シマケン（佐野晶哉）は団子屋に集まって話し合う。一方、直美（上坂樹里）は、環（英茉）の様子がおかしいことに気づいて…。新聞記者をす