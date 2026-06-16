「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（49）が15日夜、Xを更新。14日開催された格闘イベントBreakingDown（ブレイキングダウン）で行われた初の男女対決マッチについて、私見をつづった。同ブレイキングダウンでは、有名選手としぞうと女性暴走族“レディースの頭”で地下格闘技2団体王者でもある宮本禮による、初の男対女の対決が行われた。前日の記者会見で女性の宮本がとしぞうの顔面を思いっきりビン