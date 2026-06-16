KADOKAWAは、創刊15周年記念号となる『月刊コミックジーン2026年7月号』を2026年6月15日(月)に発売した。表紙は『平野と鍵浦』、裏表紙はドラマ×舞台連動『永久少年 Eternal Boys』情報となっている。◆表紙：『平野と鍵浦』／春園ショウ君と紡ぐ またたきの今日 ときめきの明日。ふたりの"男子寮生活"（BoysLife）コミック！◆裏表紙：ドラマ×舞台連動『永久少年 Eternal Boys』情報永久少年 Eternal Boysとは2022年10月か