エディアの子会社である一二三書房は、同社が提供するエンターテインメント小説レーベル「サーガフォレスト」にて発売中の小説および、コミックレーベル「ノヴァコミックス」にて連載発売中の『最強ギフトで領地経営スローライフ』シリーズの紙書籍と電子書籍の累計部数が20万部を突破したことを発表した。■『最強ギフトで領地経営スローライフ』概要ロードベルグ伯爵家の長男メルキスは十五歳になり、【根源魔法】という一度でも